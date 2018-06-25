Фото: Олег Яровиков Госсобрание республики – лидер среди региональных парламентов по количеству инициатив и принятых по ним федеральных законов – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, подводя итоги пятилетней работы Госсобрания республики, отметил, что оно является одним из лидеров в России по количеству законодательных инициатив и принятых по ним федеральных законов.

– Государственное Собрание – Курултай республики остаётся в числе лидеров среди региональных парламентов по количеству внесённых в Государственную Думу законодательных инициатив и принятых по ним федеральных законов, – сказал Рустэм Хамитов. – Все комитеты активно участвовали в совершенствовании федерального законодательства.

Руководитель региона подчеркнул, что на протяжении пяти лет каждый комитет Госсобрания – Курултая успешно решал свой круг задач в соответствии с основными направлениями развития республики.

Так, Комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам провёл работу по внесению изменений в Конституцию Республики Башкортостан, обновлению административного законодательства, контролю за исполнением закона об административных комиссиях. Важное значение имеют подготовленные законы об организации нотариальной деятельности, народных дружинах.

Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации активно занимался совершенствованием законодательства о местном самоуправлении, выборах и референдумах. Проведена масштабная работа по описанию границ всех муниципальных образований. Внесены изменения в законы, регулирующие деятельность Общественной палаты, социально ориентированных некоммерческих организаций, религиозных объединений. Принятый закон о гражданской законодательной инициативе создал юридическую базу для реализации права граждан и их объединений на внесение в Государственное Собрание – Курултай проектов республиканских законов.

Комитетом по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию основательно прорабатывались важные законы о стратегическом планировании, региональных инвестиционных проектах, ежегодные пакеты бюджетных законов. Активно совершенствовалось налоговое законодательство. Депутаты пятого созыва внесли важные изменения в закон о бюджетном процессе.

– Укреплению производственного комплекса способствовала деятельность Комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, – отметил Рустэм Хамитов. – С принятием республиканского закона о промышленной политике определены инструменты и основные направления её реализации, заложены механизмы импортозамещения. Дальнейшее развитие получило правовое регулирование отношений в рамках государственно-частного партнёрства.