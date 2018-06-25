Фото: Олег Яровиков Важные темы, затрагивающие интересы жителей республики, находились под постоянным контролем депутатов Госсобрания – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, подводя итоги пятилетней работы республиканского парламента, отметил, что депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ всегда уделяли особое внимание вопросам, затрагивающим интересы населения региона.

– Под постоянным контролем депутатов находились важные резонансные темы, затрагивающие интересы жителей республики, – сказал Рустэм Хамитов. – Так, Комитетом по жилищной политике и инфраструктурному развитию приняты закон о мерах по защите прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, и закон, позволяющий предоставлять компенсации за капитальный ремонт одиноким неработающим пенсионерам.

Руководитель региона также сообщил, что Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию разработал закон об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Подготовлены инициативы по сохранению генофонда пчёл башкирской породы и созданию оптимальных условий для их разведения.

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике внёс существенные коррективы в законодательные акты, регулирующие вопросы развития этих важных сфер. Закреплено предоставление бесплатного питания за счёт средств бюджета республики обучающимся в профессиональных образовательных организациях. Приняты изменения в законодательстве в части профилактики безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков, повышения эффективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних.

– Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов провёл большую работу по совершенствованию республиканского законодательства в части оказания медицинской помощи, социального обслуживания населения, поддержки инвалидов, детей-сирот, многодетных семей, ветеранов войны и труда, – отметил Рустэм Хамитов. – Принятый закон о приёмных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов способствует повышению качества жизни граждан, нуждающихся в постоянном уходе.