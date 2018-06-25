Фото: автор В Башкирии выявлены факты завоза продукции, зараженной птичьим гриппом Фото: автор

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В пресс-службе Управления ветеринарии Башкортостана сообщили, что в республике выявлены факты поступления птицеводческой продукции, зараженной птичьим гриппом.

«В ходе мероприятий, проводимых в рамках проверки информации, поступившей из Россельхознадзора и Минсельхоза России о вспышках высокопатогенного гриппа птиц типа А подтипа Н5 на территории Пензенской области на двух производственных площадках ООО «ПензаМолИнвест» и АО «Птицефабрика «Васильевская», были выявлены факты поступления птицеводческой продукции указанных предприятий на территорию Республики Башкортостан», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отобранные пробы продукции были исследованы в ГБУ «Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория». В итоге был выявлен генетический материал вируса гриппа птиц типа А.

«Для подтверждения результатов материалы исследования были направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ», в город Владимир, — добавили в Управлении. — Сейчас устанавливаются хозяйственные связи и места реализации птицеводческой продукции с момента предположительного возникновения инфекции».

Вся выявленная продукция, находящаяся на предприятиях и в торговых сетях, опечатывается и изолируется.

В целях снижения риска инфицирования вирусом в Роспотребнадзоре советуют избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках, на открытых водоемах и в зоопарках, не посещать птицеводческие хозяйства и места, где может производиться забой домашней птицы, не употреблять в пищу сырые яйца, чаще мыть руки водой с мылом.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения.