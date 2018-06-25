Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии многодетных женщин наградят медалью «Материнская слава» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии наградят многодетных матерей, воспитывающих пять и более малышей, медалью «Материнская слава». Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и подписан Главой республики Рустэмом Хамитовым.

В списке награжденных — 42 жительницы Башкирии из Бурзянского, Давлеканского, Дюртюлинского, Дуванского, Ермекеевского, Калтасинского, Кармаскалинского, Кигинского, Кугарчинского, Мелеузовского, Мечетлинского, Стерлитамакского, Туймазинского, Учалинского, Уфимского и Чишминского районов, а также городов Кумертау, Сибая, Стерлитамака и Уфы.

В 2018 году исполняется 20 лет со дня учреждения в республике государственной награды «Материнская слава». За это время ее получили более 7,5 тысячи многодетных мам.

С 1998 года установлено, что медалью «Материнская слава» награждаются матери, родившие (усыновившие, удочерившие) и воспитавшие (воспитывающие) пятерых и более детей, при условии рождения одного из них после 16 апреля 1997 года, проживающие (зарегистрированные) на территории Республики Башкортостан.

К награждению медалью «Материнская слава» представляются многодетные матери, добросовестно и ответственно относящиеся к воспитанию своих детей, ведущие здоровый образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, гармоничное развитие их личности, подающие пример в укреплении института семьи и воспитании детей. Представление многодетной матери к награждению медалью «Материнская слава» производится по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. Учитываются также дети:

— усыновленные (удочеренные) матерью в установленном законом порядке;

— погибшие и пропавшие без вести при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо при выполнении долга гражданина по спасению человеческой жизни, по охране законности и правопорядка, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

Многодетным матерям, награжденным медалью Республики Башкортостан «Материнская слава», выплачивается единовременное денежное вознаграждение в сумме десяти тысяч рублей.