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25 июня Понедельник

Уфа   °

В аэропорту Уфа задержана пассажирка с экстремистской литературой

ОБЩЕСТВО
Фото: Башкортостанская таможня

В аэропорту Уфа задержана пассажирка с экстремистской литературой Фото: Башкортостанская таможня

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В аэропорту Уфа таможенники изъяли у  пассажирки, прилетевшей из Стамбула, книгу, запрещенную к ввозу в Россию и включенную в список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ – «Крепость мусульманина. Из слов поминания Аллаха, встречающихся в Коране и сунне». Как объяснила 23-летняя жительница Киргиз-Мияков, книгу подарила ей бабушка, а о том, что она является запрещенной, ей было неизвестно.

Книга была изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств. В отношении ее владелицы возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе Башкортостанской таможни. За последнее время это  факт перемещения из-за рубежа религиозной литературы экстремистского характера. В прошлом году при проверке посылки из Саудовской Аравии были обнаружены две запрещенные книги «Жизнь пророка, да благословит его Аллах, и да приветствует» и «На пути к Корану».

Теги: религия, запрещенная литература
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