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25 июня Понедельник

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В Башкирии назовут лучшего каменщика строительного комплекса

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

В Башкирии назовут лучшего каменщика строительного комплекса Фото: Андрей Старостин

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 29 июня состоится XII республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик строительного комплекса Башкортостана».

«Главная цель конкурса — повышение конкурентоспособности строительных специальностей и обмен опытом в профессиональной сфере на площадке уфимских новостроек», — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Анастасия Сабликова.
В этом году за звание лучшего каменщика будут соревноваться представители 13 строительных компаний республики.

Конкурс поделен на два этапа — теоретический и практический. На первом этапе конкурсанты ответят на вопросы, касающиеся охраны труда и технологий производства работ. Практическая часть конкурса включает в себя возведение кирпичной кладки стены.

Победителей ждут ценные призы от организаторов.

Теги: конкурс, лучший каменщик
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