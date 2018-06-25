В Башкирии назовут лучшего каменщика строительного комплекса
В Башкирии назовут лучшего каменщика строительного комплекса Фото: Андрей Старостин
УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Уфе 29 июня состоится XII республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик строительного комплекса Башкортостана».
«Главная цель конкурса — повышение конкурентоспособности строительных специальностей и обмен опытом в профессиональной сфере на площадке уфимских новостроек», — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Анастасия Сабликова.В этом году за звание лучшего каменщика будут соревноваться представители 13 строительных компаний республики.
Конкурс поделен на два этапа — теоретический и практический. На первом этапе конкурсанты ответят на вопросы, касающиеся охраны труда и технологий производства работ. Практическая часть конкурса включает в себя возведение кирпичной кладки стены.
Победителей ждут ценные призы от организаторов.