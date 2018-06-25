Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: сколько стоит информация об умерших, банкротство «молочников», спасение из западни Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Банкротство грозит 10-15% «молочников» Башкирии, это вдвое меньше прогноза. Среди мер по улучшению ситуации — переход на индустриальное производство молока.

Из-за падения себестоимости молока. Как сообщает Интерфакс-Поволжье со ссылкой на вице-премьера правительства Башкирии Ильшата Фазрахманова, серьезные финансовые затруднения из-за падения в России себестоимости молока испытывают 10-15% башкирских производителей сырого молока. «Общаясь с экспертами, мы думали, что по итогам 2017 года и в начале 2018 года 25% предприятий Башкирии, производителей молока, подпадёт под банкротство. Сейчас мы видим, что около 10-15% предприятий испытывают очень сильные финансовые проблемы», — сказал заместитель премьер-министра на заседании регионального Госсобрания.

По словам вице-премьера, среди мер по улучшению ситуации — переход на индустриальное производство молока. «Мы привлекаем российских и зарубежных операторов, производящих сырое молоко индустриальным способом. Если раньше фермы содержали по 400 голов КРС в среднем, то сегодня мы хотим начать строить фермы на 2,5 тыс. голов и 2,8 тыс. дойного стада. У нас есть такие проекты», — добавил он.

Сколько стоят «мертвые души». В газете «Новые Известия» узнали, что «ритуальные агентства часто замалчивают свои реальные доходы, а также прибегают к мошенническим и коррупционным схемам». В издании говорится, что медахолдинг 1MediaInvest запустил проект «Вскрытие покажет», где журналисты на примере Ростовской области обличают настоящую ситуацию, царящую на рынке ритуальных услуг. «На рынке похоронных услуг в Ростовской области работают 58 компаний, и только 27 из них отчитались о своих доходах, — отмечается в исследовании. — Их совокупный объём выручки не покрыл и половины общей прибыли в этой сфере — 75% выручки осталось в «тени». Кроме этого, сотрудники 1MediaInvest установили, что из 27 организаций 12 находятся во владении депутатов. Также похоронные бюро не стесняются скупать информацию об умерших. «Звонок от сотрудника полиции или врача скорой помощи оценивается в 3-5 тысяч рублей. В публикации отмечается, что в других регионах похожая ситуация. К примеру, «в Ставропольском крае трупы делят на «дешёвые», захоронением которых занимаются госкомпании, и «дорогие», которые отдаются частникам. При процедуре «оценки» присутствует судмедэксперт, который контролирует 35% на рынке». «В Башкирии информация о тех, кто находится в тяжёлом состоянии, передается ещё до наступления смерти. За это источник информации получает 10-12 тысяч рублей», — рассказали в «НИ».

Источники дохода. Минфин Башкирии опубликовал отчёт о деятельности ведомства и заявил о поступлении в казну 100 млн рублей с начала года, сообщает телеканал «RT». По оценке Минфина, за такой же период 2017 года региональная казна получила на 27,7% меньше. Всего в бюджет республики поступило 85,5 млн рублей налогов, что на 33,5% превышает прошлогодний показатель, говорится в отчёте руководителя ведомства.

Как рассказали в Минфине, основной источник дохода региона — налог на прибыль организаций. Общая сумма поступлений составляет 38,3 млн рублей (38,6% всех налогов), полученных казной за полгода. За счёт налогов на доходы физлиц бюджет пополнился на 20,7 млн рублей (20,9% доходов), добавили на телеканале.

Сообщение восстановлено. Инженеры Центрального военного округа, постоянно дислоцированные в Башкирии, навели паром на реке Урал, восстановив сообщение с селом Нижнеозерное Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦВО. «Военные инженеры ЦВО восстановили сообщение с селом Нижнеозерное Оренбургской области через реку Урал, где после половодья был разрушен 190-метровый мост… На реке наведен паром грузоподъемностью 60 тонн», — уточняется в сообщении. По данным РИА Новости, ранее понтонно-переправочные подразделения совершили 500-километровый марш из места постоянной дислокации в Башкирии в Нижнеозерное. Решение о наведении временной переправы было принято после обращения губернатора региона в Минобороны. Мост у села Нижнеозерное, который обеспечивал сельчанам доступ на сельхозугодья и выход на трассу Оренбург — Илек, был разрушен весной во время ледохода, напомнили в агентстве.

Спасение из западни. В «Российской газете» рассказали, как в Уфе спасатели вытащили из западни лосиху. Издание пишет, что лосиха провалилась в глубокий ров между бетонными конструкциями на стройплощадке возле городской больницы №21. «Чтобы вытащить напуганное животное, его сначала усыпили специалисты Минэкологии РБ. Затем лосиху донесли до места, откуда ее смог вытащить кран», — делится газета с подробностями спасательной операции. После всех этих процедур животное было вывезено в лесополосу и отпущено на волю.

Горел старинный особняк... В воскресенье вечером в историческом центре Уфы произошел пожар. Загорелось трехэтажное здание Доходного дома Видинеевых, построенное в начале 20 века. Особняк принадлежал уфимскому купцу Василию Видинееву. Сейчас оно заброшено. Как сообщают «Вести.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Башкирии, «возгорание началось на третьем этаже здания, расположенного на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина. Примерно к 22 часам по московскому времени открытое горение было ликвидировано. По данным пресс-службы, при пожаре пострадал один мужчина — его отвезли в больницу с ожогами», уточняется в материале.

...И пассажирский автобус. А днем ранее на трассе в Нуримановском районе Башкирии загорелся пассажирский автобус. Как сообщает РЕН ТВ, «водитель, заметив задымление, вывел людей на улицу. Автобус заполыхал через несколько секунд. В результате инцидента никто не пострадал», отмечается в сообщении.

На Пятом канале уточнили, что этот «автобус с 35 пассажирами следовал из Ижевска на базу отдыха на Павловском водохранилище «Башкирская Рица». Огонь потушили прибывшие пожарные».

О том, что в Башкирии загорелся автобус с пассажирами, передал и телеканал НТВ.