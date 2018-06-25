Фото: ИА «Башинформ» Жители Уфы пожаловались на неприятный химический запах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители нескольких районов Уфы вечером 24 июня почувствовали неприятный химический запах, напоминающий запах газа. Горожане сообщили об этом в Управление гражданской защиты столицы по номеру «112».

В пресс-службе ведомства прокомментировали агентству «Башинформ», что, действительно, накануне вечером от жителей Орджоникидзевского, Калининского, Октябрьского, Кировского и Советского районов поступили жалобы на неприятный химический запах. Все сообщения были переданы в Минэкологии для того, чтобы специалисты выехали на место и сделали соответствующие пробы и замеры.

В Минэкологии сообщили, что все заявки переданы в региональный Роспотребнадзор. Агентство «Башинформ» обратилось в надзорное ведомство за комментарием.