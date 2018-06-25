Фото: ИА «Башинформ» В Башкирию пришла долгожданная 30-градусная жара Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На неделе в Башкирии не ожидается интенсивных затоков холода. Фон температур будет превышать свои обычные значения на 1-3 градуса. Кратковременные дожди с грозами будут наблюдаться локально. Именно такой прогноз на последнюю неделю июня дали синоптики Башгидрометцентра.

По данным сервиса «Гисметео», в Уфе на этой неделе будет царить 30-градусная жара. Столбики термометров лишь по ночам будут опускаться до 17-19 градусов.

Напомним, накануне Роспотребнадзор выпустил памятку для населения с советами, как пережить жару.