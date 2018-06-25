Фото: Олег Яровиков Начался прием туристических проектов на соискание Национальной премии Russian Event Awards-2018 Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Начался прием проектов на соискание Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 года, напоминают в Госкомтуризма и предпринимательства РБ. К участию в конкурсе приглашаются организаторы событий различной направленности регионального и федерального уровней — авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций. К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2018 году до момента завершения срока приема проектов на соответствующий региональный конкурс.

Для организаторов из ПФО и УФО — срок приема проектов до 20 августа; финал состоится в сентябре в Чебоксарах.

Лучшие проекты региональных конкурсов примут участие в финале Национальной премии, который пройдет в октябре в Нижнем Новгороде.

В Башкирии обладателем данной премии становился фестиваль исторической реконструкции «Река времени», организованный клубами города Бирска и Бирским филиалом БашГУ. 3 июня он в третий раз прошел у деревни Десяткино Бирского района.