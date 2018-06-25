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Лилия Гумерова приняла участие в заседании Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Казахстана

ПОЛИТИКА
Фото: сайт Совета Федерации

Лилия Гумерова приняла участие в заседании Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Казахстана Фото: сайт Совета Федерации

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Алтайском крае состоялось 12-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан. С российской стороны делегацию сенаторов возглавлял заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов.

В составе делегации — председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин, врио начальника Управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму Исмира Яблочкина, советник Министра Евразийской экономической комиссии по внутренним рынкам, информации, информационно-коммуникационным технологиям Болат Таймагамбеков.

В рамках заседания двусторонней комиссии были обсуждены актуальные вопросы российско-казахстанского взаимодействия: приграничное сотрудничество, туризм, цифровая повестка в формате ЕАЭС.

«Опыт развития трансграничных регионов, субъектов Российской Федерации, городов и областей Республики Казахстан, в рамках единого экономического пространства показывает их традиционно высокую роль во взаимодействии между нашими странами», — сказал Ильяс Умаханов, открывая заседание комиссии.

Сопредседатель Комиссии по сотрудничеству, заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Сергей Громов, в свою очередь, отметил высокую роль межпарламентского взаимодействия как важной части общего процесса двустороннего казахстанско-российского сотрудничества. «Этому во многом способствует деятельность данной комиссии», — заметил Сергей Громов.

Обсуждая цифровую повестку ЕАЭС, Ильяс Умаханов отметил, что данная тема активно обсуждается на заседаниях научно-экспертных и общественных советов при Председателе Совета Федерации, в том числе Интеграционного клуба, а недавно принято решение создать при Совете Федерации Совет по развитию цифровой экономики.

В заключение Ильяс Умаханов поздравил собравшихся с наступающим Международным днём парламентаризма, который отмечается  30 июня. «Наш призыв к Организации Объединенных Наций провозгласить день создания МПС — праздником, прозвучавший на прошедшей в Санкт-Петербурге 137-й Ассамблее Межпарламентского союза, был услышан, и мы получили важную памятную дату, наш профессиональный праздник», — отметил Ильяс Умаханов.

Теги: Совет Федерации, межпарламентское сотрудничество
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