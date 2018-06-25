Июньский звездопад: уфимцы не смогут за ним наблюдать из-за полнолуния

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Астрономы уфимского планетария предупредили о приближении июньского метеорного потока. В учреждении отметили, что в среду, 27 июня, первый летний звездопад достигнет своего максимума, но наблюдать его уфимцам помешает полнолуние.

«Светлые июньские ночи не очень благоприятствуют наблюдению метеоров, и к тому же в ночь максимума с 27на 28 июня наблюдениям помешает полная Луна. Она будет видна практически всю ночь: с вечера до рассвета и зайдет за горизонт в 03.52, а через час уже взойдет Солнце. Созвездие Волопаса, в котором находится радиант потока, вечером будет высоко над горизонтом на юго-западе, перед рассветом — на западе. Как и всегда, наблюдать метеоры лучше всего за городом, где нет засветки неба уличным освещением», пояснили в планетарии.

Чаще всего активность потока очень низкая: 1-2 метеора в час, но несколько раз наблюдались всплески активности – до 100 метеоров в час — в 1916, 1921, 1927 годы. В 1998 году был зафиксирован сильный всплеск активности – 100 метеоров в час, значительная активность наблюдалась также в 2004 году – до 50 метеоров в час, привели данные в уфимском планетарии.