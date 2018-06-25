В Уфе на пяти улицах из-за ремонта отключат горячую воду - список
В Уфе на пяти улицах из-за ремонта отключат горячую воду - список Фото: автор
УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Уфаводоканал проинформировал об отключениях, запланированных на понедельник, 25 июня.От горячей и холодной воды сегодня для проведения ремонтных работ на теплотрассе с 10 до 20 часов отключат дома в Калининском и Орджоникидзевском районах по следующим адресам:
ул. Кольцевая, 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140, 142, 142а, 142б, 144, 144а, 146, 146а, 148, 150, 152, 155, 157, 159, 161;
ул. Кремлевская, 25, 27, 31, 32, 34а, 36;
ул. Коммунаров, 15а;
ул. Черниковская, 19/2, 25/1, 35а, 37б.
В Ленинском районе с 11 до 19 часов отключат только холодную воду на ул. Коммунистическая, 19/1.
Кроме этого, в Уфе продолжаются плановые двухнедельные отключения горячей воды в связи с подготовкой котельных к следующему отопительному сезону. Узнать, когда в вашем доме произойдет отключение можно на нашем сайте, перейдя по ссылке.