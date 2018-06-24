В Уфе впервые проходит семейный фестиваль «Город.Дети»

УФА, 24 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе, в саду культуры и отдыха имени С.Т.Аксакова впервые проходит детский фестиваль «Город. Дети».

На площадке работают «Книжный банк» и «Банк детской одежды». Горожане могут сдать детские книги, книги для родителей по воспитанию и развитию малышей, которые уже не нужны в домашней библиотеке, также одежду и обувь. Вещи будут переданы нуждающимся семьям.

В рамках фестиваля проходит ярмарка изделий ручной работы на детскую тематику, бесплатные лекции для родителей от психологов, диетологов, врачей, бесплатные мастер-классы и развлечения для детей.

Фестиваль планируется сделать традиционным и проводить с участием уфимских блогеров и общественных деятелей города. Мероприятие будет работать до 19.00 часов.