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24 июня Воскресенье

Уфа   °

Съемочная группа ГТРК Башкортостан отправилась в Арктику, по следам «Двух капитанов»

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Хрестоматийному приключенческому роману Вениамина Каверина о первых российских покорителях Арктики «Два капитана» в этом году исполняется 80 лет.  Роман выдержал более сотни переизданий. Но немногие знают, что в основе сюжета книги лёг реальный сюжет и прототипы членов экипажа одной из первых русских арктических экспедиций шхуны Святая Анна. Один из них легендарный штурман, уроженец Уфы Валериан Альбанов. Судьба персонажа романа штурмана «Св. Марии» Ивана Климова перекликается с подлинной судьбой штурмана «Святой Анны» Валериана Альбанова.

В городе-герое Мурманске сейчас находятся наши коллеги — редактор телеканала «Россия Культура Башкортостан» Айгуль Кантюкова и телеоператор Олег Меньков. Творческая группа  проведет в  арктических водах две недели. На танкере «Штурман Альбанов» будет отснята часть материала для документального фильма о нашем земляке Валериане Альбанове и загадках шхуны Святая Анна. Съемочная группа выйдет в открытое море, для того, чтобы пройти часть маршрута шхуны «Святая Анна», которая была затерта во льдах Карского в начале 20 века. Судно попало в ледовый плен у берегов Ямала и полтора года дрейфовало на север. Именно туда направится команда телеканала из Уфы.

В том далеком 1914 году Валериан Альбанов и матрос Александр Конрад были единственными, кому удалось добраться до Большой земли, после того, как они покинули зажатую во льдах шхуну. Их 400-километровый переход по дрейфующим льдам к Земле Франца Иосифа вошел в историю полярных исследований. А писатель Вениамин Каверин сделал Альбанова прототипом штурмана Климова в своем романе «Два капитана». И в наше время на поиски «Святой Анны» отправлялись многочисленные экспедиции, но все они оказывались безрезультатными и даже трагическими. Однако это — отдельная история, о которой расскажет будущий фильм «По следам «Двух капитанов».

Теги: путешествия
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