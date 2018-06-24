Фото: http://paradkolyasok.ru/ В Уфе семейный фестиваль «Парад колясок» пройдет в 10 раз Фото: http://paradkolyasok.ru/

УФА, 24 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

30 июня в Уфе состоится юбилейный семейный фестиваль «Парад колясок – 2018». Традиционное шествие самых ярких и оригинально оформленных колясок для детей пройдет в 10 раз. Организатором является Коммуникационное агентство «Культпросвет».

На фестивале участники презентуют созданные образы и пройдут костюмированным парадом от от ГКЗ «Башкортостан» до парка культуры и отдыха им. И. Якутова, где состоится основная часть праздника и награждение победителей. Старт праздничному шествию будет дан в 12:00.

Регистрация уже началась. Претенденты будут бороться за победу в семи номинациях:

«Счастья много не бывает» — для многодетных семей с двумя и более детьми.

«Чародеи баланса» — участвуют все двухколёсные виды передвижения.

«Третье поколение» — все члены семьи одеты в единую тематику. Главное условие: минимум 1 ребенок, минимум 1 родитель, минимум 1 бабушка или дедушка.

«Мое племя» - в ней можно показать всю красоту и богатство культуры своего народа.

«Мой папа – лучший…» — в номинации могут участвовать семьи, отображающие профессию папы.

«Звезда Инстаграма» — будет оцениваться самая эксклюзивная коляска, фото которой наберет в сети наибольшее количество лайков.

«Цветочки по горшочкам» - могут принять участие как семьи, так и детские садики

Для детей с ограниченными возможностями здоровья есть специальная номинация «Мир без границ», организованная в рамках социального проекта «Ломая барьеры». Необходимо украсить коляску, велосипед и любое другое транспортное средство ребенка с ОВЗ. Участие бесплатное. На фестивале будет работать зона «Паспорт здоровья», где можно будет получить экспресс-консультации самых востребованных узких детских специалистов.

Все подробности на сайте http://paradkolyasok.ru/