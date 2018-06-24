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24 июня Воскресенье

Уфа   °

В Уфе семейный фестиваль «Парад колясок» пройдет в 10 раз

ОБЩЕСТВО
Фото: http://paradkolyasok.ru/

В Уфе семейный фестиваль «Парад колясок» пройдет в 10 раз Фото: http://paradkolyasok.ru/

УФА, 24 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

30 июня в Уфе состоится юбилейный семейный фестиваль «Парад колясок – 2018».  Традиционное шествие самых ярких и оригинально оформленных колясок для детей пройдет в 10 раз. Организатором является Коммуникационное агентство «Культпросвет».

На фестивале участники презентуют созданные образы и пройдут костюмированным парадом от от ГКЗ «Башкортостан» до парка культуры и отдыха им. И. Якутова, где состоится основная часть праздника и награждение победителей. Старт праздничному шествию будет дан в 12:00.

Регистрация уже началась. Претенденты будут бороться за победу в семи номинациях:

  • «Счастья много не бывает» — для многодетных семей с двумя и более детьми.

  • «Чародеи баланса» — участвуют все двухколёсные виды передвижения.

  • «Третье поколение» — все члены семьи одеты в единую тематику. Главное условие: минимум 1 ребенок, минимум 1 родитель, минимум 1 бабушка или дедушка.
  • «Мое племя»  - в ней можно показать всю красоту и богатство культуры своего народа.

  • «Мой папа – лучший…» — в номинации могут участвовать семьи, отображающие профессию папы.
  • «Звезда Инстаграма» — будет оцениваться самая эксклюзивная коляска, фото которой наберет в сети наибольшее количество лайков.
  • «Цветочки по горшочкам» -  могут принять участие как семьи, так и детские садики
Для детей с ограниченными возможностями здоровья есть специальная номинация «Мир без границ», организованная в рамках социального проекта «Ломая барьеры». Необходимо украсить коляску, велосипед и любое другое транспортное средство ребенка с ОВЗ. Участие бесплатное. На фестивале будет работать зона «Паспорт здоровья», где можно будет получить экспресс-консультации самых востребованных узких детских специалистов.

Все подробности на сайте http://paradkolyasok.ru/

Теги: «Парад колясок», фестиваль, детские коляски
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