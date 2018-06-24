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24 июня Воскресенье

Уфа   °

Уфимцев приглашают на Семейный выходной «Безопасные каникулы»

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 24 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

30 июня Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики и Центры «Семья» приглашают всех жителей и гостей республики на Семейный выходной под названием «Безопасные каникулы».  

Праздник пройдет во всех городах и районах республики, места и даты проведения представлены на сайте семьярб.рф

В Уфе семьи ждут в Парке культуры и отдыха «Первомайский» (ул. Машиностроителей, 17) с 12 до 15 часов.

Запланирован познавательный квест «Безопасное лето» с возможностью прикоснуться к профессиям, стоящим на страже здоровья и жизни людей, а именно: как оказать первую медицинскую помощь; как сказать «нет» незнакомому человеку; как минимизировать риски травматизма.  

Также для посетителей будут организованы творческий проект «Самый большой рисунок на асфальте»; большая семейная игра «Тропа доверия»; спортивные игры, соревнования и эстафеты. На протяжении всей программы будут работать бесплатные площадки:  познавательные мастер-классы, на которых лучшие представители творческого пространства республики поделятся своими умениями и секретами мастерства; информационная площадка — на которой гости смогут узнать о возможностях досуга детей в летний период.

Кроме того, в этот же день в парке «Волшебный мир» пройдет конкурс-фестиваль «Поющая семья». Заявку на участие можно по телефону: 266-96-47.

Теги: Семейный выходной
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