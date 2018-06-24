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27 июня Среда

Уфа   °

В Башкирии КОИБы установят на 811 участках

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии КОИБы установят на 811 участках Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии на выборах в Госсобрание республики будут применять КОИБ на 811 избирательных участках.

«КОИБами» предполагается оснастить участки с количеством избирателей более 1500, при этом будет достигнут охват избирателей более 60%», — рассказал глава Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев.

По словам организаторов выборов, в республике своих КОИБ хватает только для оснащения 219 участков, поэтому для достижения указанной цели предполагают позаимствовать комплексы обработки бюллетеней у соседей из Удмуртской Республики, Челябинской, Оренбургской, Курганской области и Пермского края.

Выборы депутатов законодательного собрания региона назначены на 9 сентября 2018 года. Жителям республики предстоит избрать 110 депутатов. При этом половина из них избирается по одномандатным округам, остальные 55 — по единому избирательному округу.

Теги: ЦИК РБ, выборы, КОИБ
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