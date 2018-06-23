В Башкирии утвердили схему оказания нейрохирургической медпомощи взрослому населению

УФА, 23 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии утвердили схему маршрутизации пациентов при оказании медицинской помощи взрослому населению по профилю "нейрохирургия". Соответствующий приказ за подписью министра здравоохранения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ фиксирует зоны ответственности медицинских организаций Башкирии за оказание нейрохирургической помощи при черепно-мозговых и позвоночно-спинальных травмах, при злокачественных и доброкачественных опухолях головного мозга.

В случае, если в учреждении нет врача-нейрохирурга, приказ предписывает назначить ответственного за оказание этой помощи — врача-хирурга, невролога или травматолога.

В Башкирии высокотехнологичную специализированную нейрохирургическую помощь оказывают в больнице №1 Стерлитамака и в уфимских ГКБ №13, ГКБ №21 и больнице скорой медпомощи.