Фото: СКР по РБ В Уфе перед судом предстанет адвокат, обвиняемый в мошенничестве Фото: СКР по РБ

УФА, 23 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе следком завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего адвоката. Защитник обвиняется в мошенничестве на 1,8 млн рублей. Как сообщилив следственном ведомстве, летом 2016 года он работал с делом двух молодых людей, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Адвокат предложил родственницам подследственных передать взятку судье для смягчения наказания. Они собрали и передали ему названную сумму. После того, как подсудимых приговорили к 17 и 18 годам лишения свободы, их мать и сестра обратились в правоохранительные органы.

Юрист-мошенник был лишен адвокатского статуса. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передается в суд. Бывшему адвокату грозит крупный уголовный штраф и лишение свободы.