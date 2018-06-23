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23 июня Суббота

Уфа   °

В Уфе спасли лосиху, попавшую в бетонную ловушку на стройплощадке

ОБЩЕСТВО
Фото: УГЗ Уфы

В Уфе спасли лосиху, попавшую в бетонную ловушку на стройплощадке Фото: УГЗ Уфы

УФА, 23 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Уфимские спасатели успешно провели операцию по спасению лосихи, попавшую в ров между бетонными конструкциями на стройплощадке возле ГКБ-21. Им помогали сотрудники Минэкологии. Прежде чем вытащить животное, специалисты решили применить снотворное, иначе испуганная лосиха взволновалась бы еще больше. Уснувшую гостью спасатели донесли до места, откуда ее мог поднять кран. Затем лосиху довезли до лесополосы и выпустили на волю, рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы.

Теги: спасатели, лоси
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