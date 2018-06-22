Фото: ИА «Башинформ» Врачи рассказали о вреде соли Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Потребление большого количества соли связано с увеличением риска преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи из Женской больницы Бригхэма в Бостоне, сообщают «Известия».

В долговременном исследовании приняли участие почти 3 тыс. человек в возрасте 30–54 лет с незначительным повышением артериального давления. За состоянием добровольцев следили в течение 24 лет, и за это время умерли 272 человека.

Выяснилось, что существует прямая связь между количеством употребляемой соли и риском смерти. Внутри диапазона 1,2–9 г хлорида натрия в день самый низкий уровень потребления оказался самым безопасным.

При этом отмечается, что в некоторых других научных работах, в которых доказывалось, что низкие уровни соли якобы также повышали риск ранней смерти, допускались серьезные погрешности в измерениях уровня хлорида натрия.