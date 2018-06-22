Фото: osteohondrozinfo.com В Минздраве Башкирии рассказали, кто не имеет права заниматься целительством Фото: osteohondrozinfo.com

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане официально разрешили заниматься народной медициной. В региональном Минздраве утвержден порядок выдачи разрешения на занятие этим видом деятельности.

Заместитель начальника отдела лицензирования и ведомственного контроля медицинской деятельности Минздрава РБ Марат Сулейманов пояснил, что надо знать гражданам, обратившимся к знатокам народной медицины, и кто не имеет права заниматься целительством.

«К народной медицине относятся методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. Мы знаем, что у нас есть народные целители, помогающие людям на основании многовекового опыта, передающегося из поколения в поколение, — отметил Марат Сулейманов. — Но до введения данной статьи их деятельность была не урегулирована. То есть не было никаких подтверждающих документов, что данный народный целитель свою деятельность осуществляет проверенным методом».

По словам представителя Минздрава РБ, к народной медицине не относятся услуги оккультно-магического характера и совершение религиозных обрядов.

Медицинское образование для народного врачевателя обязательным не будет, но, чтобы лечить людей, ему нужно будет получить специальное разрешение, выдаваемое по решению Министерства здравоохранения республики. А для этого необходимо сдать ряд документов. Только после того, как народный целитель пройдет экспертную проверку, он сможет помогать обратившимся к нему людям.

«По итогам проверки врачевателю не выдается диплом, аттестат или знак качества. Цель выдачи разрешения заключается в том, чтобы убедиться, что его методы были проверены некоммерческой профессиональной организацией или медицинской организацией, — подчеркнул Марат Сулейманов. — Плата за предоставление разрешения не предусмотрена».

Еще один существенный момент — если народный целитель не имеет медицинского образования, он может осуществлять свою деятельность только под контролем врача. Для этого ему достаточно заключить договор с медорганизацией или врачом частной клиники.

Минздрав может и лишить целителя разрешения при поступлении информации о нанесении вреда здоровью клиента или вступлении в силу решения суда о запрете деятельности целителя.