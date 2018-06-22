Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.78 ↑

EUR 73.68 ↓

22 июня Пятница

Уфа   °

В Минздраве Башкирии рассказали, кто не имеет права заниматься целительством

ОБЩЕСТВО
Фото: osteohondrozinfo.com

В Минздраве Башкирии рассказали, кто не имеет права заниматься целительством Фото: osteohondrozinfo.com

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане официально разрешили заниматься народной медициной. В региональном Минздраве утвержден порядок выдачи разрешения на занятие этим видом деятельности.

Заместитель начальника отдела лицензирования и ведомственного контроля медицинской деятельности Минздрава РБ Марат Сулейманов пояснил, что надо знать гражданам, обратившимся к знатокам народной медицины, и кто не имеет права заниматься целительством.

«К народной медицине относятся методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. Мы знаем, что  у нас есть народные целители, помогающие людям на основании многовекового опыта, передающегося из поколения в поколение, — отметил Марат Сулейманов. — Но до введения данной статьи их деятельность была не урегулирована. То есть не было никаких подтверждающих документов, что данный народный целитель свою деятельность осуществляет проверенным методом».

По словам представителя Минздрава РБ, к народной медицине не относятся услуги оккультно-магического характера и совершение религиозных обрядов.

Медицинское образование для народного врачевателя обязательным не будет, но, чтобы лечить людей, ему нужно будет получить специальное разрешение, выдаваемое по решению Министерства здравоохранения республики. А для этого необходимо сдать ряд документов. Только после того, как народный целитель пройдет экспертную проверку, он сможет помогать обратившимся к нему людям.  

«По итогам проверки врачевателю не выдается диплом, аттестат или знак качества. Цель выдачи разрешения заключается в том, чтобы убедиться, что его методы были проверены некоммерческой профессиональной организацией или медицинской организацией, — подчеркнул Марат Сулейманов. — Плата за предоставление разрешения не предусмотрена».

Еще один существенный момент — если народный целитель не имеет медицинского образования, он может осуществлять свою деятельность только под контролем врача. Для этого ему достаточно заключить договор с медорганизацией или врачом частной клиники.

Минздрав может и лишить целителя разрешения при поступлении информации о нанесении вреда здоровью клиента или вступлении в силу решения суда о запрете деятельности целителя.

Теги: здравоохранение
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии скончалась больная девочка, брошенная родными и приемными родителями
В Башкирии скончалась маленькая подопечная Благотворительного фонда «Наши дети». О девочке со сложной судьбой мы писали ранее. Лиана родилась с синдро
В Уфе из окна здания судебных приставов выпрыгнул должник по алиментам - в Управлении ФССП по РБ прокомментировали инцидент
В Уфе, в здании Управления ФССП по РБ на улице Цюрупы, днем 20 июня случилось чрезвычайное происшествие. По имеющимся данным, мужчина выпрыгнул из окна
Судебные приставы приостановили деятельность части здания крупного торгового центра Уфы
Судебные приставы приостановили деятельность одного из торговых центров столицы. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Башкортостана. Чтобы
В Башкирии дачник снял на видео колибри
Необычную для Башкирии птицу снял на видео в Кумертау дачник. Житель Башкирии заметил на местности порхающую самую маленькую птицу в мире и включил камер
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть