Фото: Андрей Старостин О лендлордах в Башкирии, целители в законе, что сделали депутаты и в чем обвиняют экс-замминистра - неделя глазами СМИ Фото: Андрей Старостин

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Началась приемная кампания

20 июня в вузах Башкортостана началась приемная кампания-2018. Для поступления надо предоставить результаты ЕГЭ по русскому языку и базовой математике, а также по выбранной специальности. Оценить свои шансы на поступление можно с помощью сервиса «Поступи.Онлайн», который покажет, в какие вузы абитуриент сможет пройти. Прием заявлений заканчивается 26 июля. Подавать документы можно в пять вузов на три специальности. Как сообщил «Башинформ», в Совете Федерации представлен законопроект, позволяющий абитуриентам-инвалидам также подавать документы в несколько вузов. Сейчас абитуриенты с инвалидностью в рамках квоты могут подавать документы только в один вуз на одну специальность.

О лендлордах и льготниках

19 июня глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам обеспечения земельными участками льготных категорий граждан. Как отметил руководитель региона, такую помощь в республике получают многодетные семьи и семьи, имеющие ребёнка-инвалида, нуждающиеся в улучшении жилищных условий граждане, а также молодые семьи.

«С 2012 года предоставлено почти 52 тысячи участков. Но на очереди — ещё более 37 тысяч семей», — сообщил Хамитов. Он подчеркнул, что в республике проживают 51 480 многодетных семей. Почти 30 тысяч из них уже получили участки. Все многодетные семьи обеспечены землей в трех районах республики, практически решён вопрос в семи. Вместе с тем в Чишминском районе, Уфе и Нефтекамске показатель предоставления земли многодетным семьям не достигает 20%. Как вариант решения проблемы предлагается предоставление соцвыплат на приобретение жилья там, где невозможно предоставить участки, сообщает «Башинформ».

На совещании Рустэм Хамитов отметил, что в Уфимском районе, где тоже «не очень хорошо идут дела по предоставлению земельных участков», территории в несколько тысяч гектаров находятся в аренде или в собственности у частников. При этом они никак не используются, никакой хозяйственной деятельности там не ведется. «Эти лендлорды ждут, когда цена на землю вырастет», — сказал глава региона и поручил «посмотреть, законно ли они получили эту землю». По итогам обсуждения муниципалитетам поручено в 2019 году завершить работу по предоставлению участков льготникам, городам — выйти на уровень 50-60%. В 2020 году этот вопрос должен быть снят с повестки дня.

Экс-главу района заподозрили в превышении полномочий

После прокурорской проверки на экс-главу Иглинского района возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий», передает ГТРК «Башкортостан». В 2011 году глава муниципалитета собирался продать предприятию «Казаякский карьер» 24 гектара земли для разработки карьера по добыче известняка, за 47 тысяч рублей. Чиновник не обладал полномочиями для этого. По закону, недра — собственность государства, земля может только передаваться в аренду. Ход дела находится на контроле прокуратуры.

День выборов

На этой неделе стартовала предвыборная кампания. Выборы депутатов Госсобрания РБ шестого созыва назначены на 9 сентября 2018 года. В этот день жители республики изберут 110 депутатов, сообщил «Башинформ». 21 июня началось выдвижение кандидатов. В поддержку кандидатов должно быть собрано не менее 15 298 и не более 16 827 подписей избирателей. От этой процедуры освобождены шесть партий. На выборах жители республики смогут проголосовать по месту нахождения.

Как пишет РБК-Уфа, выборы депутатов Госсобрания обойдутся бюджету в 350 млн рублей.

Целители в законе

В Башкирии будут выдавать лицензии народным целителям, сообщает телеканал БСТ. Министерство здравоохранения РБ утвердило порядок выдачи разрешений на занятие народной медициной. Разрешение, сроком на пять лет, будет действовать только на территории республики. Лекари должны будут вести журнал учета пациентов и сообщать им о состоянии их здоровья. Им запрещено практиковать массовое исцеление, в том числе с использованием СМИ. Чтобы получить лицензию, народные целители должны оформить пакет документов и соответствовать ряду требований. Лицензии будет выдавать Минздрав. Лекарю не могут отказать в выдаче лицензии, если у него нет медицинского образования.

Восточный выезд: когда построят и сколько стоит

На этой неделе премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов на встрече с вице-президентом турецкой компании «Лимак» Сердаром Баджаксызом обсудил вопросы строительства Восточного выезда из Уфы. В частности, обсуждались вопросы реализации концессионного проекта по финансированию, строительству и эксплуатации нового выезда из Уфы на автодорогу М-5 «Урал» — «Восточный выезд». Генподрядчиком — компанией «Лимак» завершено обследование имеющихся и проектирование новых объектов транспортного коридора, в том числе тоннеля от проспекта Салавата Юлаева до берега реки Уфы. Строительство выезда — один из крупнейших проектов, реализуемых на сегодня холдингом, пишет газета «Кызыл тан».

Как уточнили в РБК-Уфа, выезд планируют построить к 2022 году, его стоимость составит 34 млрд рублей.

Эффект аутсорсинга

Внедрение аутсорсинга в социальной сфере было вызвано благими намерениями — освободить учреждения от несвойственных им функций и дать возможность сосредоточиться на основной деятельности. Однако в ряде учреждений «ухудшились качество питания, охрана, возникли другие трудности, проблемы в результате передачи некоторых непрофильных функций другим организациям», сообщил глава РБ Рустэм Хамитов на совещании по вопросам организации аутсорсинга в учреждениях соцсферы.

«Не везде эта передача функций по питанию, уборке помещений, охране проходит достойно, нормально, с хорошим результатом. Есть ошибки, есть просто-напросто дискредитация того, что было задумано нашим Правительством», — сказал Хамитов. Переход на аутсорсинг осложняется и тем, что в этой сфере нет конкуренции. По словам главы региона, «аутсорсинг нужен там, где есть эффект — экономический, социальный, общественный», каждому учреждению этот вопрос нужно решать самостоятельно, «исходя из целей, специфики работы, ресурсов, наличия компетенций». Для нормализации работы в этой части руководителем региона согласовано выделение дополнительно 1,3 млрд рублей, сообщает «Башинформ».

«Липовая» учительница

Как пишет газета «Республика Башкортостан», во время проверки соблюдения трудового законодательства в школе села Карманово выявлена «липовая» учительница русского языка и литературы. Установлено, что в 2013 году девушка устроилась на работу, предоставив поддельный диплом об окончании БашГУ, где никогда не училась. По словам аферистки, она купила его за 17 тысяч рублей у неизвестного. Учитель с фиктивным дипломом уволена. Проверка всех обстоятельств случившегося продолжается, сообщили в газете.

О ситуации в «Миловском парке» и домиках для отдыха

21 июня в Уфе глава РБ Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан, на котором обсудил с жителями республики вопросы сельского хозяйства, строительства, развития инфраструктуры и территорий. Так, глава КФХ из Миякинского района предложил создать на юго-западе республики музей пчеловодства, пчеловодческое хозяйство с домиками для отдыха, а также включить в программу «Апимондии-2021» посещение миякинских пасек. С жителем Уфы Рустэм Хамитов обсудил ситуацию по ЖК «Миловский парк». Заслуженный врач РБ попросила главу республики принять меры для завершения ремонта родильного отделения Белебеевской ЦРБ. По итогам приёма министерствам и ведомствам даны поручения, сообщает «Башинформ».

Школьник из Уфы представит новый мессенджер для глухонемых

Выпускник уфимского лицея №42 Артур Шайхатаров вошел в число финалистов крупнейшего в Европе конкурса идей социального предпринимательства — Social Impact Award. Его проект — приложение для смартфона LifeTalk, которое позволит глухонемым людям общаться между собой и с другими людьми. Программа умеет переводить голос в текст и язык жестов в голос, пишет газета «Вечерняя Уфа». Ранее Артур изобрел мессенджер для общения слепоглухих LifeFeel, принцип работы которого основан на азбуке Морзе. Этот проект получил грант в 500 тысяч рублей. Новый проект Артура тоже может получить грантовое финансирование, отмечается в газете.

22 июня, ровно 4 часа

В День памяти и скорби, 22 июня, жители Башкортостана приняли участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти». В городе Октябрьском ровно в 4 утра возле мемориального комплекса «Дума солдата» собралось более 100 человек со свечами и цветами. Жители Янаула возложили цветы у Монумента Боевой и Трудовой Славы и почтили память погибших минутой молчания, рассказал «Башинформ».

В День памяти и скорби глава республики Рустэм Хамитов возложил цветы к памятнику Александру Матросову в уфимском парке имени Ленина. «Мы сегодня отдаём дань памяти всем, кто сложил головы на полях сражений, кто вернулся домой изувеченным, раненым, тем, кто трудился в тылу, создавал все условия для Победы 1945 года. Мы искренне признательны ветеранам, тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны, кто многое сделал для общей Победы», — сказал он.

Возобновляются речные круизы

С 21 июня из Уфы возобновляются речные круизы на теплоходе «Башкортостан». Теплоход из Уфы отправится по маршруту Нижнекамск — Свияжск — Казань — Елабуга и вернется в столицу Башкортостана, передает телеканал «Вся Уфа». Речные круизы на двухпалубном судне «Башкортостан» с отправлением из Уфы планируются по рекам Белой, Каме, Оке, Суре и Волге. На телеканале напомнили, что теплоход был выкуплен компанией «Бельские речные путешествия» у «Башкирского речного пароходства».

Что сделали депутаты

22 июня на заключительном заседании депутатов Госсобрания РБ пятого созыва председатель парламента отчитался о законотворческой деятельности с 2013 по 2018 год. За этот срок Госсобранием приняты 624 закона и 1589 постановлений, депутаты отправили в Госдуму 58 законопроектов, 11 из которых уже приняли статус закона, сообщает «Башинформ». На заседании депутаты проголосовали за законопроект, согласно которому в Башкирии школы обяжут вывешивать флаг республики и исполнять гимн в начале и конце учебного года. Также депутаты утвердили главным редактором газеты «Башкортостан» Вадута Исхакова. А главредом газеты «Республика Башкортостан» стала Гюзель Набиева.

На заключительном заседании Госсобрания выступил глава РБ Рустэм Хамитов и подвёл итоги работы парламента республики.

Экс-замминистра обвиняют в крупном мошенничестве

Как пишет «Молодежная газета», расследование уголовного дела в отношении 66-летнего бывшего главы Кандринского сельсовета и 39-летнего бывшего замминистра сельского хозяйства РБ завершено. Они обвиняются в «подстрекательстве к превышению должностных полномочий», «превышении должностных полномочий» и «мошенничестве в особо крупном размере». В 2011 году 39-летний депутат местного совета узнал о включении определенных домов в программу сноса ветхого жилья в Туймазинском районе и склонил знакомого, главу Кандринского сельсовета, к совершению мошенничества в своих интересах. Глава сельсовета давал поручение подчиненным о регистрации 11 граждан, включая знакомого депутата, после чего признавал эти дома ветхими. Граждане в дальнейшем приватизировали новое жилье. Суд арестовал квартиры и имущество обвиняемых. Дело направляется в суд.