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24 июня Воскресенье

Уфа   °

На федеральном канале вновь ищут приемных родителей для сирот из Уфы

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На канале «Россия-1» в рамках проекта для усыновителей «Видеопаспорт»  вновь ищут приемных родителей для сирот из Уфы. Очередным героем рубрики  «У Вас будет ребенок» передачи «Когда все дома» стал двухлетний Динислам, живущий в одном из домов ребенка Башкирии.

Мальчик  с таким звучным и красивым именем поступил в учреждение  в возрасте 11 месяцев болезненным и слабым ребенком. За это время благодаря работе специалистов малыш окреп, вырос и стал заниматься. Мальчик — спокойный, ласковый, старательный и любопытный, охотно ходит на занятия, контактирует со взрослыми и детьми. Сейчас Динислам активно познает этот мир и очень радуется своим ежедневным открытиям. И он готов поделиться радостью жизни с человеком, который станет для него самым близким.

Воспитатели и педагоги уверены, что с некоторым отставанием в развитии ребенка смогут справиться любящие родители.

Видеопаспорт Динислама и других  детей из Башкортостана, которые также ищут родителей, можно найти на сайте проекта. За время сотрудничества Уфы с проектом для усыновителей «Видеопаспорт» удалось устроить в семьи более 60 детей-сирот из детских учреждений столицы. Только в этом году в эфире канала «Россия-1» показали истории семи юных уфимцев, нуждающихся в семейной заботе.  Из них один  ребенок устроен в приемную семью, один вернулся в кровную семью — мать восстановилась в родительских правах.  С остальными детьми  ведётся работа по подбору кандидатов в приемные родители, сообщили в Управлении по опеке и попечительству Уфы. Для того чтобы стать усыновителем, необходимо иметь официальное заключение от органов опеки и попечительства с приложением соответствующих документов, напоминают специалисты.

Теги: Видеопаспорт, опека и попечительство, усыновители
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