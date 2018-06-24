На федеральном канале вновь ищут приемных родителей для сирот из Уфы

УФА, 24 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На канале «Россия-1» в рамках проекта для усыновителей «Видеопаспорт» вновь ищут приемных родителей для сирот из Уфы. Очередным героем рубрики «У Вас будет ребенок» передачи «Когда все дома» стал двухлетний Динислам, живущий в одном из домов ребенка Башкирии.

Мальчик с таким звучным и красивым именем поступил в учреждение в возрасте 11 месяцев болезненным и слабым ребенком. За это время благодаря работе специалистов малыш окреп, вырос и стал заниматься. Мальчик — спокойный, ласковый, старательный и любопытный, охотно ходит на занятия, контактирует со взрослыми и детьми. Сейчас Динислам активно познает этот мир и очень радуется своим ежедневным открытиям. И он готов поделиться радостью жизни с человеком, который станет для него самым близким.

Воспитатели и педагоги уверены, что с некоторым отставанием в развитии ребенка смогут справиться любящие родители.

Видеопаспорт Динислама и других детей из Башкортостана, которые также ищут родителей, можно найти на сайте проекта. За время сотрудничества Уфы с проектом для усыновителей «Видеопаспорт» удалось устроить в семьи более 60 детей-сирот из детских учреждений столицы. Только в этом году в эфире канала «Россия-1» показали истории семи юных уфимцев, нуждающихся в семейной заботе. Из них один ребенок устроен в приемную семью, один вернулся в кровную семью — мать восстановилась в родительских правах. С остальными детьми ведётся работа по подбору кандидатов в приемные родители, сообщили в Управлении по опеке и попечительству Уфы. Для того чтобы стать усыновителем, необходимо иметь официальное заключение от органов опеки и попечительства с приложением соответствующих документов, напоминают специалисты.