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22 июня Пятница

Уфа   °

В сельском поселении Башкирии открылся новый ФАП

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Шаранского района

Фото: администрация Шаранского района

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Шаранском районе республики, на территории сельского поселения Зириклинский сельский совет, открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). В этом знаменательном событии приняли участие глава администрации Шаранского района Ильгиз Самигуллин, главный врач ГБУЗ «Шаранская центральная районная больница» Радик Янгиров, глава сельского поселения Зириклинский сельский совет Роберт Игдеев. В торжественной обстановке они, вместе с фельдшером сельского поселения Ильвирой Тажетдиновой, разрезали красную ленточку .

ФАП оснащён всем необходимым — есть место для приема пациентов, процедурный кабинет, раздевалка, санузел, подключено электричество, имеется вода, пандус.

  «Это первый модульный ФАП на территории Шаранского района. Здесь хорошие условия обслуживания населения. Теперь жители Зириклинского сельского поселения, надеюсь, будут чаще бывать на медицинском осмотре. Желаю всему населению района здоровья и благополучия», — отметил Ильгиз Самигуллин. Он выразил благодарность Главе республики Рустэму Хамитову, Правительству, Министерству здравоохранения за реализацию данного проекта и организациям, учреждениям, сельскому поселению за помощь в установке ФАПа, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: здравоохранение, ФАП
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