Погода на субботу, 23 июня: будет дождливо, но потеплеет
Погода на субботу, 23 июня: будет дождливо, но потеплеет Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Завтра, 23 июня, на территории республики ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, сохранится сильный ветер.
В ночные часы синоптики прогнозируют +7,+12 градусов, днем воздух прогреется до +22,+27 градусов.
Постепенно погода в регионе возьмет курс на потепление. После предстоящих выходных жителей Башкирии ждет настоящее лето.