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22 июня Пятница

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Погода на субботу, 23 июня: будет дождливо, но потеплеет

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Погода на субботу, 23 июня: будет дождливо, но потеплеет Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Завтра, 23 июня, на территории республики ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, сохранится сильный ветер.

В ночные часы синоптики прогнозируют +7,+12 градусов, днем воздух прогреется до  +22,+27 градусов.

Постепенно погода в регионе возьмет курс на потепление. После предстоящих выходных жителей Башкирии ждет настоящее лето.  

Теги: погода
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