Завтра в Альшеевском районе начинает работу профильная смена «Йәйләү»
УФА, 24 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Завтра, 25 июня, на базе санатория им. А.П. Чехова в Альшеевском районе начинает работу детская профильная смена по изучению истории и культуры Башкортостана.
До 15 июля здесь будут отдыхать 80 одаренных детей из Башкортостана, Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Саратовской областей, Республики Татарстан, Москвы.
Профильная смена организуется с целью развития и поддержки одаренных детей, приобщения и воспитания бережного отношения обучающихся к языку, истории и культуре Башкортостана, формирования языковых, коммуникативных, лингвокультурологических компетенций участников, а также для поддержания культурных и просветительских связей между народами, проживающими в республике.