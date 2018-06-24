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24 июня Воскресенье

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Завтра в Альшеевском районе начинает работу профильная смена «Йәйләү»

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Завтра, 25 июня, на базе санатория им. А.П. Чехова в Альшеевском районе начинает работу детская профильная смена по изучению истории и культуры Башкортостана.

До 15 июля здесь будут отдыхать 80 одаренных детей из Башкортостана, Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Саратовской областей, Республики Татарстан, Москвы.

Профильная смена организуется с целью развития и поддержки одаренных детей, приобщения и воспитания бережного отношения обучающихся к языку, истории и культуре Башкортостана, формирования языковых, коммуникативных, лингвокультурологических компетенций участников, а также для поддержания культурных и просветительских связей между народами, проживающими в республике.

Теги: профильная смена
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