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22 июня Пятница

Уфа   °

В Башкирии Фонд социального страхования вручил автомобили пострадавшим на производстве

ОБЩЕСТВО
Фото: ФСС по РБ

В Башкирии Фонд социального страхования вручил автомобили пострадавшим на производстве Фото: ФСС по РБ

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня в Уфе состоялась торжественная церемония вручения автомобилей от регионального Фонда социального страхования (ФСС). На этот раз владельцами новых «Lada Granta» стали семь граждан, признанных пострадавшими на производстве.

Как рассказали в пресс-службе ФСС по РБ, приглашенные на торжественное вручение граждане получают автомобили не в первый раз. Срок эксплуатации средства реабилитации семь лет, по истечении этого срока, при наличии показаний и отсутствия противопоказаний, выдается новый автомобиль. Также существует возможность самостоятельного приобретения автомобиля предпочтительной марки по усмотрению самого пострадавшего, разумеется, если обеспечение предусмотрено программой реабилитации. Фонд в этом случае компенсирует расходы в пределах стоимости спецтранспорта, определенной в последнем по времени закрытом государственном контракте.

Кроме того, ежеквартально выплачивается установленная сумма на горюче-смазочные материалы и текущий ремонт. За весь срок эксплуатации, при необходимости, один раз оплачивается и капитальный ремонт.

Система социального страхования защищает интересы официально трудоустроенных граждан и гарантирует страховое обеспечение, в том числе оплату реабилитационных мероприятий при признании несчастного случая на производстве страховым. А автомобиль является средством реабилитации.

Региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Башкортостан выдает спецавтомобили гражданам, пострадавшим на производстве, в течение 17 лет. За это время их было выдано более тысячи.

В июле этого года в ФСС по РБ запланирована еще одна выдача крупной партии автомобилей, всего 38 специальных транспортных средств.

Теги: фонд социального страхования
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