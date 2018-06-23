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23 июня Суббота

Уфа   °

В Уфе проходит Всероссийский слет юных экологов

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

В Уфе проходит Всероссийский слет юных экологов Фото: Минэкологии РБ

УФА, 23 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Всероссийский слет юных экологов в этом году проходит в Уфе на базе детского лагеря «Черемушки».  Участниками стала 21 команда из разных регионов России: Адыгеи, Дагестана, Калмыкии, Коми, Татарстана, Хакасии, Чувашии, Марий Эл, Белгородской, Калининградской, Калужской, Костромской, Тверской, Тюменской, Челябинской, других областей. В каждой команде по пять человек.

Как сообщили в Минэкологии РБ, Башкирию представляют победители республиканских и всероссийских олимпиад: Валентина Кривко, Динислам Ахмаев, Евгения Афанасьева, Аяз Гареев, Демид Климец.

Валентина закончила 9 класс Серафимовской средней школы Туймазинского района. Она изучает жуков-листоедов, а в будущем собирается поступать в медицинский университет.  

Аяз Гареев перешел в 11 класс, он из села Мичуринск Шаранского района. Отец Аяза занимается разведением рыб в арендованном пруду. Наверное, поэтому подросток заинтересовался жизнью водоемов и его обитателей. Возле их села протекает река Шаранка. Школьники и жители Мичуринска бережно относятся к ней и несколько раз в год выходят на субботники: очищают берега реки от мусора, углубляют русло, и эти работы благотворно сказываются на состоянии реки.

Руководит башкирской командой учитель Аяза  — преподаватель школы имени М. Фархутдинова села Мичуринск Владислав Акбулатов.

На слете школьникам предстоит выполнить теоретические и практические задания, которые пройдут на территории и вблизи лагеря. По результатам Всероссийского слета юных экологов команда победителей поедет на международный конкурс «Экология без границ» в Белоруссию.

Теги: юные экологи, слет
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