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22 июня Пятница

Уфа   °

После выходных в Башкирии начнется долгожданное лето

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

После выходных в Башкирии начнется долгожданное лето Фото: автор

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

После предстоящих выходных  в Башкирии начнется долгожданное лето, обещают синоптики. По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наконец, после преобладания холодной погоды в первые дни лета температура воздуха достигнет значений, характерных для этого времени года.

В субботу и воскресенье местами пройдут дожди, ожидается северный порывистый ветер. Днем воздух прогреется до +22,+29 градусов. А вот уже к 25 июня столбики термометров повысятся до 26-31 градуса.

На следующей неделе интенсивных затоков холода на территорию региона не ожидается. Фон температур будет превышать свои обычные значения на 1-3 градуса. Кратковременные дожди с грозами будут наблюдаться  локально.

Теги: погода
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