Фото: автор После выходных в Башкирии начнется долгожданное лето Фото: автор

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

После предстоящих выходных в Башкирии начнется долгожданное лето, обещают синоптики. По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наконец, после преобладания холодной погоды в первые дни лета температура воздуха достигнет значений, характерных для этого времени года.

В субботу и воскресенье местами пройдут дожди, ожидается северный порывистый ветер. Днем воздух прогреется до +22,+29 градусов. А вот уже к 25 июня столбики термометров повысятся до 26-31 градуса.

На следующей неделе интенсивных затоков холода на территорию региона не ожидается. Фон температур будет превышать свои обычные значения на 1-3 градуса. Кратковременные дожди с грозами будут наблюдаться локально.