В Башкирии торжественно перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны

Фото: администрация Т уймазинского района





Фото: администрация Т уймазинского района

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, в День памяти и скорби, в городе Туймазы на городском кладбище состоялась торжественная церемония перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны, рядового Красной Армии Шафикова Сагдатгарея Бахтигареевича.

При проведении поисковых работ поисковым отрядом «Тульский искатель» близ села Малые Мышенки Урганского района Смоленской области 3 мая 2018 года были найдены останки погибшего рядового Сагдатгарея Шафикова. Взрыв снаряда был настолько сильным, что при нем обнаружился только компас и медальон.

По информации базы данных «Книга памяти», Шафиков Сагдатгарей Бахтигареевич, 1909 года рождения, уроженец деревни Агиртамак Туймазинского района. Призван 13 июля 1941 года Туймазинским районным военным комиссариатом, в составе 97-го запасного стрелкового полка, для продолжения несения службы в рядах Красной Армии. Далее он был направлен в действующую армию. Пропал без вести в 1942 году.

12 июня 2018 года из Смоленской области останки рядового Шафикова были переданы для погребения на родину.

В торжественной церемонии перезахоронения останков героя войны принял участие глава администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов, который выразил благодарность поисковикам за то, что они по крупицам восстанавливают историю великой России. Для многих туймазинцев поиск тех, кто пропал на войне, стал делом чести. В 2010 году в районе зародилось поисковое движение имени Хатмуллы Султанова, которое на сегодняшний день насчитывает более 800 мальчишек и девчонок — учащихся школ, студентов, немало среди них и «трудных» подростков.

За годы работы туймазинские поисковики в составе сводных поисковых отрядов подняли более 400 останков солдат и офицеров Красной Армии, сотни имен были установлены, найдены родственники погибших. Весь экспедиционный материал с мест боев Великой Отечественной войны ежегодно передается в школьные музеи боевой и трудовой славы района и республики. Неоднократно туймазинские поисковики были награждены российскими общественными медалями, сообщили в администрации муниципалитета.