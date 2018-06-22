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22 июня Пятница

Уфа   °

Земфира выступит на Фестивале болельщиков в Казани

ОБЩЕСТВО
Фото: www.muzgazeta.com

Земфира выступит на Фестивале болельщиков в Казани Фото: www.muzgazeta.com

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Популярная рок-исполнительница, уроженка Уфы Земфира Рамазанова станет одним из хедлайнеров Фестивале болельщиков, который пройдет 4 июля в городе Казани. Вместе с ней на сцену выйдут электронный музыкант Mujuice и группа Therr Maitz, сообщает ИА «Татар-информ».

Земфира исполнит для жителей и гостей города свои известные всем хиты. В дискографии у певицы шесть номерных альбомов — «Земфира» (1999), «Прости меня моя любовь» (2000), «Четырнадцать недель тишины» (2002), «Вендетта» (2005), «Спасибо» (2007) и «Жить в твоей голове» (2013).

Ранее в СМИ появилась информация об отмене концертов певицы в Нижнем Новгороде и Калининграде в связи с запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий во время чемпионата мира по футболу. Однако мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заверил, что концерт Земфиры в Казани состоится.

Теги: Земфира
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