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22 июня Пятница

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В Министерстве образования Башкирии - новый первый замминистра

ОБЩЕСТВО
Фото: Минобразования РБ

В Министерстве образования Башкирии - новый первый замминистра Фото: Минобразования РБ

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Министерстве образования Башкортостана назначен первый заместитель. Им стал Ильдар Мавлетбердин, ранее возглавлявший отдел общего и профессионального образования департамента социальной политики Аппарата Правительства РБ.

Ильдар Маратович Мавлетбердин родился 12 марта 1986 года в Читинской области. Окончил с отличием Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 2010 года работал в Управлении по контролю и надзору в сфере образования РБ. В 2014-2016 годах — занимал должность заместителя начальника Обрнадзора.

В 2016-2018 годах — заведующий отделом общего и профессионального образования департамента социальной политики Аппарата Правительства РБ.

Ильдара Мавлетбердина уже представили коллективу. В Министерстве он будет курировать вопросы в сфере общего и дошкольного образования.

Теги: министерство образования РБ, назначения
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