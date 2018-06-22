Фото: Минобразования РБ В Министерстве образования Башкирии - новый первый замминистра Фото: Минобразования РБ

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Министерстве образования Башкортостана назначен первый заместитель. Им стал Ильдар Мавлетбердин, ранее возглавлявший отдел общего и профессионального образования департамента социальной политики Аппарата Правительства РБ.

Ильдар Маратович Мавлетбердин родился 12 марта 1986 года в Читинской области. Окончил с отличием Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 2010 года работал в Управлении по контролю и надзору в сфере образования РБ. В 2014-2016 годах — занимал должность заместителя начальника Обрнадзора.

В 2016-2018 годах — заведующий отделом общего и профессионального образования департамента социальной политики Аппарата Правительства РБ.

Ильдара Мавлетбердина уже представили коллективу. В Министерстве он будет курировать вопросы в сфере общего и дошкольного образования.