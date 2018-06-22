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22 июня Пятница

Уфа   °

Суд обязал мэрию Уфы привести дороги поселка Нагаево в нормативное состояние

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Суд обязал мэрию Уфы привести дороги поселка Нагаево в нормативное состояние Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Октябрьский районный суд Уфы по иску прокурора города обязал администрацию столицы обеспечить улицы поселка Нагаево освещением, а также провести ремонт и паспортизацию автомобильных дорог.

По информации пресс-службы прокуратуры Уфы, построенные в поселке в 2013-2016 годах сети наружного освещения, несмотря на многочисленные жалобы граждан, фактически не функционируют и не подключены к электросетям.

Кроме того, состояние автодорог по улицам Отечественной, Новоуфимской, Г. Альмухаметова, А. Исякаева, Табынской, Б. Рафикова, Гайнинской, Е.Кучерова, И.Хабирова, Алмалыкской не соответствует установленным нормативам — имеются колеи и ямы.

«В связи с этим прокурор Уфы в судебном порядке потребовал от муниципалитета устранить указанные нарушения. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры», — пояснили в ведомстве.

Теги: дороги, суд, прокуратура
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