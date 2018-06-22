Фото: Инстаграм Медицинская компания ИНВИТРО и популярная телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова призвали всех поклонников медиа-дивы заботиться о своем интимном здоровье Фото: Инстаграм

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Ольга Бузова разместила в своем Instagram-аккаунте пост на «щекотливую» тему. В сообщении она отметила всю важность и необходимость прохождения обследования на наличие ИППП, особенно отметила то, что анализы следует сдавать минимум раз в полгода. Акция «Серьезные отношения» проводится во всех медицинских офисах ИНВИТРО до 30 июня, где каждый неравнодушный может сдать анализы на наличие (или отсутствие) интимных заболеваний с хорошей скидкой.

Кроме этого, телеведущая призывает всех своих подписчиков следить за состоянием всего организма в целом, ведь, как отмечает певица, выдержать современный ритм жизнь поможет только крепкое здоровье.

Стоит напомнить о том, что недавно ИНВИТРО провела опрос среди пользователей интернета по теме инфекций, передающихся половым путем. По итогам стало известно, что большинство граждан знают о существовании ИППП, а также об их опасности, однако обращаться за врачебной помощью готовы только в случае проявления симптоматики. Опрос также был приурочен к акции «Серьезные отношения», которая дает скидку на весь спектр анализов для обоих партнеров.