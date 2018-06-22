Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» Судебные приставы приостановили деятельность части здания крупного торгового центра Уфы Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Судебные приставы приостановили деятельность одного из торговых центров столицы. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Башкортостана.

Чтобы избежать возможных трагических последствий, несмотря на недовольство администрации ТЦ, судебные приставы Октябрьского района незамедлительно исполнили решение суда — наложили запрет на эксплуатацию блока «Б» здания ТСК «Сипайловский».

«Решение было принято по иску прокуратуры Октябрьского района Уфы. В ходе проверки﻿, проведенной сотрудниками надзорного ведомства и МЧС, в ТЦ «Сипайловский» на территории блока «Б» были установлены нарушения по обеспечению требований антитеррористической и пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей», — проинформировали в ведомстве.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в указанной секции не работают системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей. В неисправном состоянии находятся системы водяного пожаротушения и противодымной вентиляции, два эвакуационных выхода из трех заблокированы металлическими рольставнями.

Судебные приставы опломбировали здание торгового комплекса. Они будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб. Доступ в торговый центр разрешен лишь лицам, занятым в мероприятиях по устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности.

Как сообщалось ранее, в Уфе были оштрафованы на 156 тысяч рублей торговый центр «Планета», Центр развития «Восточный клуб» и ТЦ «Экватор», нарушившие пожарную безопасность.