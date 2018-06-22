Судебные приставы приостановили деятельность части здания крупного торгового центра Уфы
Судебные приставы приостановили деятельность части здания крупного торгового центра Уфы Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»
УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Судебные приставы приостановили деятельность одного из торговых центров столицы. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Башкортостана.
Чтобы избежать возможных трагических последствий, несмотря на недовольство администрации ТЦ, судебные приставы Октябрьского района незамедлительно исполнили решение суда — наложили запрет на эксплуатацию блока «Б» здания ТСК «Сипайловский».
«Решение было принято по иску прокуратуры Октябрьского района Уфы. В ходе проверки, проведенной сотрудниками надзорного ведомства и МЧС, в ТЦ «Сипайловский» на территории блока «Б» были установлены нарушения по обеспечению требований антитеррористической и пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей», — проинформировали в ведомстве.По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в указанной секции не работают системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей. В неисправном состоянии находятся системы водяного пожаротушения и противодымной вентиляции, два эвакуационных выхода из трех заблокированы металлическими рольставнями.
Судебные приставы опломбировали здание торгового комплекса. Они будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб. Доступ в торговый центр разрешен лишь лицам, занятым в мероприятиях по устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности.
Как сообщалось ранее, в Уфе были оштрафованы на 156 тысяч рублей торговый центр «Планета», Центр развития «Восточный клуб» и ТЦ «Экватор», нарушившие пожарную безопасность.