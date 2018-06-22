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22 июня Пятница

Уфа   °

В Башкирии односельчане собираются со всех уголков региона и страны на праздник

ОБЩЕСТВО
Фото: Юрий Нестеренко

Фото: Юрий Нестеренко

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане стало хорошей традицией проводить праздник «Здравствуйте, односельчане!». Его организуют сами жители сельских поселений, собирая со всех уголков республики и страны тех, кто родился и вырос в селе, а потом по различным причинам покинул его.

Именно такой традиционный и всеми любимый праздник «Здравствуйте, односельчане!» прошёл на днях в деревне Максютово Стерлитамакского района. Организаторами выступили житель деревни Урал Алимбаев и глава сельского поселения Ашкадарский сельсовет Рита Юсупова. На торжество, совпавшее с окончанием месяца Рамадан, приехали и гости из Ишимбайского района. От имени администрации Стерлитамакского района сельчан поздравила начальник отдела культуры Ирина  Синебухова.

Была подготовлена содержательная концертная программа. А затем по обычаю хозяева гостеприимно пригласили гостей праздника отведать блюда национальной башкирской кухни, сообщил фотокорреспондент районной газеты Юрий Нестеренко.

Теги: праздники, односельчане
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