22 июня музеи военно-исторической тематики в Уфе можно посетить бесплатно

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

22 июня, в День памяти и скорби, музеи военно-исторической тематики в Уфе можно посетить бесплатно.Сегодня свои двери откроют Республиканский музей Боевой Славы и Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Для посетителей будут звучать песни военных лет и транслироваться фильмы, посвященные теме Великой Отечественной войны, в том числе, снятые киностудией «Башкортостан».

Республиканский музей Боевой Славы, являясь активным участником федерального проекта «Территория Победы» и музеем-партнером Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музей Победы) в 12 часов проведет акцию «Свеча памяти».

В настоящее время здесь работают экспозиции «Дети войны, вы детства не знали» — о жизни детей Башкирии в годы ВОВ; «Музыка» художника Арнольда Никитина, отражающая чувства, настроение и выразительные средства музыки: тембр, мелодию и ритм; «Оренбургское казачье войско» в рамках проекта «Воинские традиции народов России», созданная при содействии станицы Уфимской Уфимского отдела Оренбургского казачьего войска.

Республиканский музей Боевой Славы находится по адресу: Комарова, 7, ост. Парк Победы, Нефтяной университет.

Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии расположен на ул. Левитана, 27, ост. Орион.