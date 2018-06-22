Фото: Олег Яровиков Рособрнадзор собирает предложения от выпускников по совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки собирает предложения, как сделать процедуру единого государственного экзамена более комфортной и прозрачной. О том, чего им не хватало на экзаменах и что мешало, участники ЕГЭ могут написать по электронному адресу: vypusknik2018@obrnadzor.gov.ru.

Все поступившие предложения будут рассмотрены и тщательно проанализированы специалистами Рособрнадзора, а затем вынесены на обсуждение профессионального и экспертного сообщества. Сбор предложений продлится до 30 июня.