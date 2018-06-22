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22 июня Пятница

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Пятница принесет в Башкирию дожди и грозы

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Пятница принесет в Башкирию дожди и грозы Фото: автор

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Дожди с грозами и температура до 24 градусов тепла ожидаются в Башкирии в пятницу, 22 июня, сообщается на сайте Башгидрометцентра.«Небольшие дожди, ночью местами до умеренных, по югу республики преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах грозы и град. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7,+12 градусов, днем +19,+24», — говорится в сообщении.В Уфе сегодня днем будет от 17 до 21 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, ветер ожидается северо-западный, 5-7 м/c. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.В ночь на 23 июня температура воздуха в столице республики опустится до 14-16 градусов, будет малооблачно.

Теги: прогноз погоды
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