Пятница принесет в Башкирию дожди и грозы
Пятница принесет в Башкирию дожди и грозы Фото: автор
УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Дожди с грозами и температура до 24 градусов тепла ожидаются в Башкирии в пятницу, 22 июня, сообщается на сайте Башгидрометцентра.«Небольшие дожди, ночью местами до умеренных, по югу республики преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах грозы и град. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7,+12 градусов, днем +19,+24», — говорится в сообщении.В Уфе сегодня днем будет от 17 до 21 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, ветер ожидается северо-западный, 5-7 м/c. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.В ночь на 23 июня температура воздуха в столице республики опустится до 14-16 градусов, будет малооблачно.