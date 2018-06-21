Купальный сезон-2018 в Башкирии: как посещать пляжи и не утонуть на водоемах

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В летний период 2018 года на водных объектах Башкортостана будут функционировать 75 пляжей, 19 из которых расположены в детских оздоровительных учреждениях. На пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» 21 июня представители Главного управления МЧС России по Башкортостану обсудили безопасность на водоемах.

Замначальника по обеспечению безопасности людей на водных объектах регионального МЧС Вильдар Шарипов сообщил, что по состоянию на 21 июня было зарегистрировано восемь происшествий на воде, в результате которых погибли семь человек и шесть человек спасены. С начала текущего года на водоемах погибли два ребенка. Дети катались с горки и угодили в воду.

«Основными причинами гибели людей на водоемах являются: купание в необорудованных местах, гибель во время рыбной ловли и нахождение в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил представитель ведомства.

По данным пресс-службы республиканского Госкомитета по ЧС, водолазы Аварийно-спасательной службы уже приступили к обследованию дна мест купания в соответствии с заявками организаций. За прошлый год водолазы обследовали 37 пляжей, 14 из которых находились на территории детских оздоровительных лагерей.

В ведомстве настоятельно рекомендуют посещать только оборудованные пляжи.

«Это и чистые берега, и множество развлечений, и главное — ваша безопасность», — сообщили в Госкомитете.

Простые правила посещения пляжей: