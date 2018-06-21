Фото: Ксения Калинина В Госдуме предложили «сердечникам» давать выходные в жару Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Государственной Думе предлагают обязать работодателей давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду. Предложение направлено министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, пишут «Известия».

Автор предложения, депутат Василий Власов, считает, что необходимо «нормативно закрепить обязанность за работодателем по предоставлению таким работающим гражданам выходного дня в летние дни со значительным превышением средней температуры».

Как говорится в тексте письма, работа в жаркие дни наносит серьезный вред здоровью «сердечников», поэтому стоит задуматься о том, чтобы они могли получить дополнительный выходной. Однако, при каком превышении температуры можно будет не выходить на работу, не обозначается.