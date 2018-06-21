Скончался заслуженный врач России и Башкортостана, бывший руководитель уфимской городской больницы №13

Ринат Гафуров



УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Ушел из жизни известный доктор, заслуженный врач РФ и РБ, бывший руководитель уфимской городской клинической больницы №13 Ринат Гафуров. Ему было всего 69 лет.

В столице республики Рината Гафурова знали как хорошего организатора и профессионала своего дела. Он всячески старался поддержать молодых талантливых врачей. И, несмотря на свои регалии, оставался очень отзывчивым и доступным в общении человеком, вспоминают про него бывшие коллеги.

В 1972 году окончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». И после этого более 40 лет своей жизни посвятил медицине и служению людям. Начав с простого врача-травматолога в столичной больнице №5, он проработал в сфере организации здравоохранения в разных должностях – от заведующего Калининским районным отделом здравоохранения до главного врача. 11 лет руководил больницей № 5, с 1995 по 2010 годы возглавлял больницу № 13. Потом еще три года работал главврачом городской клинической больницы № 7.

Ринат Гафуров был депутатом Уфимского городского совета, где также вел активную деятельность.

Прощание с Ринатом Гафуровым состоится в пятницу, 22 июня, в 12.30 в здании ДК УМПО, уточнили в Минздраве РБ.