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26 июня Вторник

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Кто в Уфе останется без горячей воды с 30 июня по 10 июля - адреса

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Кто в Уфе останется без горячей воды с 30 июня по 10 июля - адреса Фото: Ксения Калинина

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «БашРТС» сообщило об очередном отключении горячей воды в столице Башкирии для проведения ремонтных работ.

С 30 июня по 10 июля без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Невского, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11;

ул. Первомайская, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 48, 49, 50, 50/1, 51, 52, 53, 53а, 55, 56, 58, 58/1, 58/2;

ул. 40 лет Октября, 2, 4, 4а, 6, 8;

ул. Гончарова, 13;

ул. Интернациональная, 63, 63а, 65/1, 67, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/1, 89, 91, 91/1,93,95,95/1;

ул. Победы, 3/1, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а , 11, 12, 12/1;

ул. Архитектурная, 14;

ул. Маяковского, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 16, 24;

ул. Шумавцова, 21;

ул. Нежинская, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 42а.

Ознакомиться с полным графиком отключений горячей воды на лето-2018 можно здесь.

  

Теги: БашРТС, отключение горячей воды
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