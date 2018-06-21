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21 июня Четверг

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В Башкирии МЧС предупреждает о грозах, граде и шквалистом ветре

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии МЧС предупреждает о грозах, граде и шквалистом ветре Фото: автор

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что 22 июня на территории республики местами ожидаются грозы, град, порывы ветра до 18 м/с. Местами пройдут небольшие дожди, по северу до умеренных. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем 19-24. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Отмените все поездки или дела, где из-за разбушевавшейся стихии может быть причинен вред вашему здоровью или жизни. Предупредите родных. Примите меры безопасности. При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — обратились к жителям республики в МЧС.

Теги: МЧС, предупреждение
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