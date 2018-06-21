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21 июня Четверг

Уфа   °

В Уфе из окна здания судебных приставов выпрыгнул должник по алиментам - в Управлении ФССП по РБ прокомментировали инцидент

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе из окна здания судебных приставов выпрыгнул должник по алиментам - в Управлении ФССП по РБ прокомментировали инцидент Фото: автор

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе, в здании Управления ФССП по РБ на улице Цюрупы, днем 20 июня случилось чрезвычайное происшествие. По имеющимся данным, мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа — он получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по данному инциденту в пресс-службу судебных приставов Башкортостана.

«Данного должника задержали в Кировском районном суде Уфы, куда он пришел в качестве обвиняемого по статье «Мошенничество». Ему грозило наказание в виде лишения свободы, — пояснил представитель ведомства. — Мужчина является злостным неплательщиком алиментов, сумма его долга составляет более 300 тысяч рублей. И потому из зала суда был доставлен в Кировский районный отдел судебных приставов для привлечения его по двум статьям УК РФ — за уклонение от уплаты алиментов и за незаконные действия с арестованным имуществом».

По факту прыжка должника из окна здания проводится проверка, которая установит мотивы его поступка.

Теги: Управление ФССП по РБ
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