Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.61 ↓

EUR 73.61 ↑

21 июня Четверг

Уфа   °

Синоптики Башкирии спрогнозировали, что в отдельных районах республики пойдет град

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики Башкирии спрогнозировали, что в отдельных районах республики пойдет град Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Несмотря на то, что теплая погода в Башкирии сохранится, сегодня, 21 июня, в республике пройдут небольшие кратковременные дожди, в северных районах до умеренных. Кроме того, синоптики обещают, что в отдельных районах возможны грозы и град.

Ветер западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днем 19-24 градуса.

Теги: прогноз погоды
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии ждет самый длинный день в году: сколько часов он продлится
Самый длинный световой день в году и самая короткая ночь ожидают жителей Башкирии 21 июня. В этот день в 15.06 наступит летнее солнцестояние. Самый дл
В Уфе волонтеры помогли 87-летней бабушке, которая страдает от пьяных выходок сына
В Уфе волонтеры одними из первых отозвались на просьбу неравнодушных соседей помочь 87-летней бабушке, которая страдает от пьяных выходок собственного сы
Штормовое предупреждение: в Башкирии прогнозируются грозы, град и сильный ветер
Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что вечером 20 июня и в первой половине ночи 21 июня по республике ожидаются шквалистое усиление
В Башкирии неплательщик алиментов оставил без содержания несовершеннолетних детей: он должен им более полумиллиона рублей
В Башкирии неплательщик алиментов оставил без содержания несовершеннолетних детей. 38-летний мужчина задолжал им более полумиллиона рублей. При этом, ка
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть