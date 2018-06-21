Синоптики Башкирии спрогнозировали, что в отдельных районах республики пойдет град
Синоптики Башкирии спрогнозировали, что в отдельных районах республики пойдет град Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Несмотря на то, что теплая погода в Башкирии сохранится, сегодня, 21 июня, в республике пройдут небольшие кратковременные дожди, в северных районах до умеренных. Кроме того, синоптики обещают, что в отдельных районах возможны грозы и град.
Ветер западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днем 19-24 градуса.