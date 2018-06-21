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21 июня Четверг

Уфа   °

Сотрудники ГУФСИН показали журналистам умения своих четвероногих напарников

ОБЩЕСТВО
Фото: телеканал Вся Уфа

Сотрудники ГУФСИН показали журналистам умения своих четвероногих напарников Фото: телеканал Вся Уфа

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В исправительной колонии №9, где отбывают наказания осужденные за особо тяжкие преступления, питомцы кинологических служб показали свои умения. Корреспондент телеканала «Вся Уфа» узнал о нелегкой собачьей жизни, а также на себе прочувствовал, насколько крепкая хватка у служебного животного.

Слушать и четко выполнять команды своего хозяина этих овчарок учат с самого детства. К примеру, Рекс задание выполнил без нареканий. Впрочем, как и десятки раз до этого.

А это уже патрульно-разыскная овчарка Инга. Ее специализация – совать свой нос везде. Необходимо это для того, чтобы учуять, к примеру, запах осужденного, который попытается спрятаться.

Острый нюх – главное оружие этого лабрадора. Собака уже несколько лет работает в исправительной колонии и не раз останавливала людей с незаконными посылками.

«Тренировки такие нужны, чтобы собака в каких-то непредвиденных ситуациях сработала, не было осечек, какие-то усовершенствования в тренировках делаем, какие-то новые выстрелы те же самые, какие-то ухищрения, потому что прогресс не стоит на месте и осужденные изыскивают новые методы и средства», — говорит начальник кинологического отделения ИК-9 Евгений Асманьяров.

При специализации решающий фактор – характер. К примеру, подвижному животному опасно искать мины. Лучше с этим справится спокойный пес. Зато при задержании преступников особо темпераментным просто нет равных.

Их приучили не бояться выстрелов и взрывов. Даже огонь для них не должен стать помехой. Свою, собачью работу они всегда выполняют на «отлично».

Теги: ГУФСИН
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