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20 июня Среда

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В Башкирии пройдет конкурс «Православный учитель»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии пройдет конкурс «Православный учитель» Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане пройдет конкурс «Православный учитель». В смотре профмастерства смогут принять участие педагоги общеобразовательных учреждений, преподающие основы православной культуры в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики», а также преподаватели, преподающие факультативные занятия по православной культуре, студенты и аспиранты гуманитарных факультетов педагогических вузов.

Для участия в конкурсе участнику необходимо представить методическую разработку урока, презентации по теме урока на электронном носителе по следующим номинациям: «Лучший урок по основам православной культуры», «Лучший православный образовательный проект будущего педагога» (в ней имеют право участвовать студенты и аспиранты не старше 27 лет).

Конкурс проводится в два этапа: региональный и окружной. Ежегодно его организуют митрополиты и епархии регионов Приволжского федерального округа при содействии Полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Конкурс направлен на выявление талантливых педагогов, преподающих православные дисциплины, на их поддержку и поощрение, повышение качества преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики».

Теги: образование, конкурсы, учителя
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